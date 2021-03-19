Российские ученые вернулись из рейса в зону Мавритании

Научные наблюдатели Атлантического филиала ВНИРО завершили работу в экономзоне Мавритании. В течение четырех месяцев они вели сбор данных об уловах, их видовом составе и характеристиках водных биоресурсов, важных для прогноза вылова.

Исследовательские работы выполнялись на борту судна «Николай Теленков», которое вело промысел в исключительной экономзоне Мавритании. В рейсе с 30 октября 2020 г. по 9 марта 2021 г. участвовали два сотрудника Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО). Наблюдениями была охвачена вся акватория района.

Во время рейса ученые вели сбор данных о величине уловов, видовом составе, размерно-весовой структуре, биологических характеристиках и среде обитания добываемых видов водных биоресурсов. Эти материалы используются для прогноза общих допустимых уловов и возможного вылова, разработки рекомендаций по регулированию и развитию промысла, обоснования позиции РФ в рамках российско-мавританского сотрудничества.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, в период работы наблюдателей в ИЭЗ Мавритании в промысле участвовали пять крупнотоннажных российских судов – два БАТМ, два РТМКСм и РТИП. Обстановка на промысле все это время была неустойчивой и сложной. В ноябре-декабре, когда суда работали в основном на севере района, суточный вылов БАТМ не превышал 15–20 тонн, РТМКСм – 30–40 тонн. В уловах преобладали мелкая ставрида, скумбрия, сардина, а также нецелевые виды, в том числе тунцы, пеламида, лихия, морской лещ.

В январе-феврале российский флот работал на различных участках практически на всей акватории ИЭЗ Мавритании. Основу сырьевой базы промысла составили скопления европейской ставриды и сардины. При этом скопления европейской ставриды были очень подвижными и плохо облавливались, среднесуточные уловы судов обычно не превышали 20-40 тонн. Западноафриканская ставрида в значительном количестве встречалась только в начале января на акватории к югу от 17° с.ш. В отдельных случаях ее доля достигала 95%, в прилове попадалась крупная скумбрия.

В течение рейса научные наблюдатели обработали уловы 195 тралений, промерили более 75 тыс. рыб, провели биологический анализ более 7 тыс. рыб и собрали около 4 тыс. проб для определения возраста промысловых рыб. Ученые ежедневно вели мониторинг гидрометеорологических условий, наблюдения за направлением и скоростью ветра, состоянием поверхности моря, температурой забортного воздуха и поверхности океана.

По результатам научно-исследовательских работ будет подготовлен отчет.

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