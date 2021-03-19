Новости
Научный наблюдатель за работой. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Российские ученые вернулись из рейса в зону Мавритании

Научные наблюдатели Атлантического филиала ВНИРО завершили работу в экономзоне Мавритании. В течение четырех месяцев они вели сбор данных об уловах, их видовом составе и характеристиках водных биоресурсов, важных для прогноза вылова.

Исследовательские работы выполнялись на борту судна «Николай Теленков», которое вело промысел в исключительной экономзоне Мавритании. В рейсе с 30 октября 2020 г. по 9 марта 2021 г. участвовали два сотрудника Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО). Наблюдениями была охвачена вся акватория района.

Во время рейса ученые вели сбор данных о величине уловов, видовом составе, размерно-весовой структуре, биологических характеристиках и среде обитания добываемых видов водных биоресурсов. Эти материалы используются для прогноза общих допустимых уловов и возможного вылова, разработки рекомендаций по регулированию и развитию промысла, обоснования позиции РФ в рамках российско-мавританского сотрудничества.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, в период работы наблюдателей в ИЭЗ Мавритании в промысле участвовали пять крупнотоннажных российских судов – два БАТМ, два РТМКСм и РТИП. Обстановка на промысле все это время была неустойчивой и сложной. В ноябре-декабре, когда суда работали в основном на севере района, суточный вылов БАТМ не превышал 15–20 тонн, РТМКСм – 30–40 тонн. В уловах преобладали мелкая ставрида, скумбрия, сардина, а также нецелевые виды, в том числе тунцы, пеламида, лихия, морской лещ.

В январе-феврале российский флот работал на различных участках практически на всей акватории ИЭЗ Мавритании. Основу сырьевой базы промысла составили скопления европейской ставриды и сардины. При этом скопления европейской ставриды были очень подвижными и плохо облавливались, среднесуточные уловы судов обычно не превышали 20-40 тонн. Западноафриканская ставрида в значительном количестве встречалась только в начале января на акватории к югу от 17° с.ш. В отдельных случаях ее доля достигала 95%, в прилове попадалась крупная скумбрия.

В течение рейса научные наблюдатели обработали уловы 195 тралений, промерили более 75 тыс. рыб, провели биологический анализ более 7 тыс. рыб и собрали около 4 тыс. проб для определения возраста промысловых рыб. Ученые ежедневно вели мониторинг гидрометеорологических условий, наблюдения за направлением и скоростью ветра, состоянием поверхности моря, температурой забортного воздуха и поверхности океана.

По результатам научно-исследовательских работ будет подготовлен отчет.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Научный наблюдатель за работой. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Ставрида. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Морской лещ. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Промысловое судно в водах Мавритании. Фото пресс-службы АтлантНИРО
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

    Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

    Глава Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    С отраслью связываем особые надежды

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    Генеральная линия закручивается в спираль

    Все материалы

    Интервью

    Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Денис КОЦЮК. Фото Марии Кабушкиной

    Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Денис КОЦЮК

    Ресурсы изучаем современными методами

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Кирилл КОЛОНЧИН

    Перераспределение запасов лососей мы видим и на Дальнем Востоке, и у наших соседей

    ХЫ Ду Сан (Dou San Heo), владелец, генеральный директор компании WS Global Inc.

    Владелец компании WS Global Inc.

    ХЫ Ду Сан

    Биржа выручает рыбный рынок в период пандемии

    Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза Инга МАТРОСОВА. Фото предоставлено пресс-службой Дальрыбвтуза

    Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза

    Инга МАТРОСОВА

    Обитателям «морских огородов» разрабатывают отечественный рацион

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Промыслу сайры поможет комфортное регулирование

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

    Владимир ГАЛИЦЫН

    Гарантии на промысел обеспечат серьезный эффект

    Все материалы

    Крупным планом

    Эксперты работают на месте аварии в Фукусиме. Фото МАГАТЭ

    Рыбаки, рыба и радиация Фукусимы: 10 лет спустя

    Выращенный в Приморье трепанг. Фото Романа Витязева

    Марифермеры Приморья надеются на помощь государства

    Добыча лосося на Сахалине. Фото Анатолия Макоедова

    Лососевое хозяйство России: сырьевой потенциал, научное сопровождение и перспективы развития

    Погода на Сахалине в феврале бывает разная, но настроение участников фестиваля «Сахалинский лед» всегда выше нуля

    «Сахалинский лед» – больше чем рыбалка, азартней чем спорт

    Все материалы

    События

    Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

    Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

    18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

    Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.