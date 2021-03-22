ЦБК Соликамска обязали позаботиться о водной экосистеме

В Пермском крае Соликамский целлюлозно-бумажный комбинат обязали организовать исследования экосистемы озер Камского водохранилища. По данным прокуратуры, предприятие сбрасывало стоки в районе, где позднее зафиксировали гибель рыбы.

По факту замора в 2020 г. была проведена прокурорская проверка. Установлено, что предприятие сбрасывало промышленные стоки в Камское водохранилище по открытому коллектору, прилегающему к системе пойменных озер левобережного участка водохранилища. На этом участке в ходе надзорных мероприятий была зафиксирована гибель рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры.

По итогам проверки Соликамский городской прокурор обратился в суд с иском к АО «Соликамскбумпром». От компании потребовали организовать научно-исследовательские работы о состоянии экосистемы пойменных озер Камского водохранилища. Также, по мнению надзорного ведомства, предприятие должно определить возможность установки рыбозащитного устройства в месте сброса стоков.

Исковые требования удовлетворены, решение суда в законную силу не вступило. «Прокуратура взяла на контроль исполнение судебного акта, вплоть до фактического устранения нарушений, - отмечено в пресс-релизе.

Соликамскбумпром — российская целлюлозно-бумажная компания, входит в тройку ведущих производителей газетной бумаги в России.

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