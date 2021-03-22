Для КМНС Камчатки лов корюшки и гольцов откроется 1 апреля

В Камчатском крае установили сроки добычи азиатской зубастой корюшки и гольцов для представителей коренных народов на этот год. Возможный вылов для КМНС региона составляет 4,3 тыс. тонн корюшки и 3,45 тыс. тонн гольцов.

Согласно протоколу заседания региональной комиссии по анадромным, промысел корюшки и гольцов в целях традиционного рыболовства на Камчатке стартует 1 апреля, сообщает корреспондент Fishnews

При этом в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, а также реках Соболевского и Усть-Большерецкого районов добычу предполагается закрыть 1 июня. В реках в границах Тигильского, Пенжинского и Усть-Карагинского районов - 1 июля.

В Карагинской подзоне (за исключением залива Корфа) срок окончания традиционного промысла – 25 июня, в заливе Корфа – 15 июня. В Петропавловско-Командорской подзоне представители коренных народов должны будут прекратить лов корюшки и гольцов 15 мая.

Проходными днями как для традиционного, так и для промышленного лова будут понедельники и вторники. В отношении обоих видов рыболовства до особого распоряжения комиссии введен запрет на добычу корюшки и гольцов в акватории Авачинской губы, озер Нерпичье, Малое озеро, Большой Калыгирь, Большое Саранное, Большой Вилюй, Малый Вилюй, а также бассейнов рек Паратунка, Авача и Большая.

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