Больше рыбных экспортеров смогут поставлять продукцию в Азербайджан

Еще четыре российских рыбопромышленных предприятия получили право на экспорт своей продукции в Азербайджан. Перечень расширило Агентство продовольственной безопасности республики.

Агентство приняло решение на основании представленных Россельхознадзором гарантий, сообщили Fishnews в пресс-службе отечественного ветеринарного ведомства.

В настоящее время право на экспорт подконтрольных ветнадзору товаров в Азербайджанскую Республику имеют 897 российских предприятий.

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