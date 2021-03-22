Больше рыбных экспортеров смогут поставлять продукцию в Азербайджан
Еще четыре российских рыбопромышленных предприятия получили право на экспорт своей продукции в Азербайджан. Перечень расширило Агентство продовольственной безопасности республики.
Агентство приняло решение на основании представленных Россельхознадзором гарантий, сообщили Fishnews в пресс-службе отечественного ветеринарного ведомства.
В настоящее время право на экспорт подконтрольных ветнадзору товаров в Азербайджанскую Республику имеют 897 российских предприятий.
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