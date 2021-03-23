Минсельхоз выйдет из комиссии по инвестквотам

Из состава комиссии и рабочей группы по отбору проектов под инвестквоты планируется исключить представителей Минсельхоза. Их предлагается заменить на сотрудников Росрыболовства.

Проект изменений в положение о закреплении и предоставлении долей квот на инвестиционные цели размещен на портале regulation.gov.ru. Текущая редакция положения, утвержденного постановлением правительства № 648 от 29 мая 2017 г., предусматривает, что для отбора инвестиционных проектов Росрыболовство создает комиссию и рабочую группу.

В задачи комиссии входит рассмотрение поданных заявлений и документов от компаний, претендующих на инвестквоты. Кроме того, комиссия решает, выполнены ли обязательства по строительству объекта инвестиций, и согласовывает существенные изменения инвестпроекта.

Комиссия состоит из пяти человек – по одному представителю Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Росрыболовства в должности не ниже замминистра или замруководителя. Соответственно рабочая группа включает по два специалиста от каждого из этих ведомств.

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения предлагается внести в состав комиссии и рабочей группы. «В целях оптимизации» представители Минсельхоза в обоих органах будут заменены представителями Росрыболовства так, чтобы количество участников осталось прежним.

По мнению разработчиков документа, эти изменения «позволят принимать решения комиссии большинством голосов представителей федеральных органов исполнительной власти и сохранить сложившийся порядок работы комиссии».

Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 9 апреля.

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