Правительство обновило программу поддержки судостроения

Правительство перевыпустило госпрограмму поддержки отечественного судостроения до 2030 г. Документ по-прежнему предусматривает подпрограммы по развитию научной составляющей, технологического потенциала и производственных мощностей.

Новая редакция госпрограммы РФ «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» утверждена постановлением правительства от 18 марта 2021 г. № 404, сообщает корреспондент Fishnews. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Изменены объемы финансирования программы из федерального бюджета по годам. Целью программы по-прежнему остается увеличение объема производства гражданских судов и морской техники в отечественных судостроительных и судоремонтных организациях в пять раз по отношению к показателю 2013 г. Уровень локализации при производстве продукции судостроения должен вырасти до 70%.

Напомним, что по линии этой программы осуществляется в том числе поддержка строительства на отечественных верфях рыбопромысловых судов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews