Вылов минтая еще не догнал прошлогодний уровень

К 21 марта отечественные суда добыли на Дальнем Востоке 644,4 тыс. тонн минтая, сообщает Росрыболовство. По информации ведомства, показатель на 131,2 тыс. тонн, или на 16,9%, ниже уровня прошлого года.

Данные Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) озвучили на очередном заседании штаба охотоморской путины.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Охотском море рыбаки освоили 579 тыс. тонн минтая (82,3% от уровня 2020 г.). Из этого объема в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах добыто в общей сложности 410,2 тыс. тонн, в Восточно-Сахалинской подзоне – 1 тыс. тонн, в Северо-Охотоморской – 167,8 тыс. тонн.

В Южно-Курильской зоне уловы минтая составили 21,5 тыс. тонн, в Восточно-Камчатской зоне – 21,6 тыс. тонн, в том числе 19,7 тыс. тонн в Петропавловско-Командорской подзоне.

Тихоокеанской сельди добыто 88,3 тыс. тонн (154,9% к уровню прошлого года). Трески наловили 46,5 тыс. тонн (98,3% по сравнению с результатом на отчетную дату 2020 г.). Безопасность экспедиции обеспечивают спасательные суда «Сибирский» и «Справедливый».

По данным федерального агентства, загрузка холодильников Приморского края составляет 80,2%. За прошедшую неделю железнодорожным транспортом в центральные регионы страны отправлено 13 634 тонны рыбопродукции. Стоимость доставки в среднем составляет 11,5-13,5 рубля за килограмм.

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