Калининградские рыбаки взялись за корюшку

В бассейне Куршского залива Балтийского моря началась промышленная добыча европейской корюшки. По прогнозу АтлантНИРО, путина может принести предприятиям Калининградской области 400 тонн – на 60 тонн больше, чем в прошлом году.

Ежегодно корюшка заходит из Балтийского моря на нерест в реки Калининградской области. Начало и длительность путины зависят от ледового и ветрового режима, температуры, концентрации рыбы, организации промысла. В прилове попадаются снеток (пресноводная форма корюшки) и пресноводный ерш.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО (АтлантНИРО), в этом году первые уловы европейской корюшки взяли 15 марта, в среднемноголетние сроки. Ожидаемая продолжительность путины - около месяца.

Специалисты филиала проводят традиционный комплекс исследований. Наблюдения продолжатся до окончания путины.

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