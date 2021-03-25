Китай ввел новый стандарт для поставок в условиях пандемии

В КНР вступил в действие Стандарт по оценке дезинфекции на местах в период эпидемии COVID-19, проинформировал экспортеров российский Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

НЦБРП опубликовал переведенный текст китайского Стандарта по оценке дезинфекции на местах в период эпидемии COVID-19 № WS/T 774-2021. Документ вступил в действие с 20 февраля, сообщили Fishnews в учреждении.

«Настоящий стандарт регламентирует принцип оценки дезинфекции на местах в период эпидемии COVID-19, оценку процесса дезинфекции, оценку эффективности дезинфекции», - отметили в НЦБРП.

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