Иностранные рыбаки смогут поторговаться за намибийского хека

Правительство Намибии выставило на торги квоты вылова хека – почти 16 тыс. тонн. Половина лимитов предназначена только для национальных предприятий, на оставшиеся объемы могут претендовать иностранцы. Заявки принимаются до 16 апреля.

Объявление о предстоящих торгах размещено на сайте профильного министерства республики, сообщает корреспондент Fishnews. Большая часть квот - 11,2 тыс. тонн - предназначена для судов-свежьевиков, а 4,8 тыс. тонн – для процессоров. Такое разделение обусловлено национальной стратегией Намибианизации (Namibianization), стимулирующей создание дополнительных рабочих мест на береговых перерабатывающих заводах.

Стартовая цена для морозильщиков – 8 тыс. намибийских долларов (около 543 долларов США) за тонну, для свежьевиков – 6 тыс. намибийских долларов (примерно 408 долларов США) за тонну. Минимальный объем – 100 тонн. Выкупленные квоты необходимо будет освоить до 30 сентября 2021 г.

По информации намибийских газет The New Era и The Namibian, к продаже квот правительство подтолкнул дефицит госбюджета. В прошлом году республика уже пыталась заработать 42,6 млн долларов США, выставив на торги квоты ставриды, хека и морского монаха. Однако на практике удалось выручить чуть больше 1% от этой суммы - из-за близости даты аукциона к завершению сезона.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews