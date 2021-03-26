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Вакцина «Спутник V». Фото Mos.ru (Википедия)

Прививки против коронавируса стали чаще указывать в резюме

По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, в марте соискатели в три раза чаще стали сообщать в резюме о прохождении вакцинации против COVID-19. В большинстве случае это медики, производственные специалисты и строители.

«Обычно факт наличия прививок от тех или иных заболеваний не находит отражения в резюме. Например, про те же прививки от гриппа в лучшем случае пишут медики – но рассказывая о своем опыте работы, а не о личной вакцинации. Однако COVID-19 однозначно стал исключением. Сегодня многие соискатели считают наличие прививки от коронавируса своим конкурентным преимуществом. Кстати, в три раза выросло упоминание и о наличии антител к данному вирусу – соискатели тоже рассматривают это как одно из своих достоинств», - отметила директор hh.ru Дальний Восток Ксения Аверина.

В вакансиях, как правило, требования к ковид-статусу и наличию прививки не указываются, сообщили Fishnews в пресс-службе HeadHunter Дальний Восток.

Напомним, что в декабре Минздрав включил коронавирусную инфекцию в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Там же приводится список приоритетных профессий и должностей для вакцинации. В их число вошли и вахтовые работники.

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