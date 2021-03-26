Ученые оценили, как зимует рыба на крупнейшем озере Западной Сибири

Сотрудники Новосибирского филиала ВНИРО наблюдали за зимовкой рыбы и зимним промыслом на озере Чаны. По оценкам специалистов, рыба провела холодный сезон в удовлетворительных условиях.

Рыбохозяйственная наука выполняла наблюдения на озере Чаны в Новосибирской области в феврале-марте.

На водоеме велся промысел активными орудиями лова - зимними закидными неводами. В основном лов концентрировался в западной части озера. В среднем за день три бригады добывали до 4,1 тонны. В уловах шли сазан, карась, окунь, судак, плотва, лещ, язь. По большей части рыбакам попадались сазан и карась. По всей акватории также осуществлялся сетной лов. Сетные бригады в основном добывали сазана, карася, судака.

Ученые оценивали и гидрологическое состояние озера. Средняя глубина на исследованных участках составляла от 220 до 270 см, толщина льда - от 75 до 85 см, толщина снежного покрова - от 25 до 35 см. Температура воды в наблюдаемый период составляла от +1,2 до +1,6°С, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Мониторинг кислородного режима показал, что в местах зимовки и массовых скоплений рыб содержание кислорода колебалось от 4,5 до 6,7 мг/л, в прибрежной зоне - не ниже 3,2 мг/л. Заморных явлений на исследованной акватории не отмечено.

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