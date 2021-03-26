Раков Самарской области хотят защитить повышением штрафов

Самарская губернская дума рассмотрит поправки по ужесточению штрафных санкций за продажу рыбы и раков вне установленных мест торговли. Инициатива направлена на борьбу с браконьерством в регионе.

Законопроект предварительно рассмотрен и одобрен профильным комитетом губернской думы, сообщает корреспондент Fishnews.

Действующий региональный закон «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» предусматривает различные штрафы для граждан, должностных и юридических лиц за розничную торговлю рыбопродукцией и ракообразными вне установленных мест и организацию такой торговли.

Авторы законопроекта предложили увеличить денежные взыскания по большинству пунктов. Например, за организацию торговли уловами в неположенных местах для юрлиц предполагается повысить размер штрафа с 75 тыс. до 150 тыс. рублей, за повторное аналогичное правонарушение – со 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

В пояснительной записке говорится, что в последние годы в регионе наблюдается повышенный уровень незаконной добычи речного рака. Ежегодно рыбинспекторы извлекают из водоемов области порядка 2 тыс. многозаходных ловушек, в естественную среду выпускаются более 25 тыс. особей рака.

«Такую активность браконьеров органы рыбоохраны связывают с тем, что на территории Самарской области налажен сбыт рака, в том числе организованно (например на рынках, с машин, лотков и по объявлениям в сети Интернет). Аналогичная ситуация наблюдается не только в отношении раков, но и рыбы, а также прочей продукции рыболовства и рыбоводства», - отметили авторы поправок.

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