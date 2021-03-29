Рыбоохрана Крыма готовится к нерестовым рейдам

На Крымском полуострове с 1 апреля по 31 мая будет действовать запрет на добычу пресноводной рыбы – у нее начинается массовый нерест. Нельзя будет заниматься любительским ловом во всех внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения.

На берегах будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия по охране водных биоресурсов. Участие в рейдах примут рыбинспекторы, полицейские, пограничники, представители общественных организаций, рыбацких объединений, органов исполнительной власти субъектов.

«В отношении лиц, допустивших нарушение требований правил рыболовства, частью 2 статьи 8.37 КоАП установлены следующие штрафные санкции: для физических лиц – от 2 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; для юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Для всех категорий граждан может быть произведена конфискация орудий лова и плавсредств», – рассказали Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства.

Также в АЧТУ напомнили про необходимость возмещения ущерба, причиненного незаконным ловом.

Нерестовый запрет не касается акваторий Черного и Азовского морей, включая Керченский пролив, обратили внимание в теруправлении.

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