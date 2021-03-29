Рыбоводам Ростовской области приготовили новые участки

В Ростовской области на аукцион выставили 22 участка для пастбищной аквакультуры площадью от 1,34 до 47,6 га. Заявки можно подавать до 23 апреля.

Торги организует Азово-Черноморское управление Росрыболовства. Как сообщает корреспондент Fishnews, аукцион планируется провести в Ростове-на-Дону 28 апреля.

Участки расположены на реках, водохранилищах и балке в Целинском, Зеленоградском, Ремонтненском, Неклиновском, Красносулинском, Песчанокопском районах. Стартовые цены лотов – от 1 тыс. до 38 тыс. рублей.

Все РВУ предоставляются на условиях совместного водопользования. С победителями аукциона заключат договоры на 25 лет.

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