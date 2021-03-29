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Новейшие исландские траулеры Borkur и Vilhelm Torsteinsson взяли на вооружение модернизированные тралы «Атлантика-2600» от российской компании Fishering Service. Фото пресс-службы компании

Лидеры промыслового флота Исландии выбрали «Атлантику»

Новейшие исландские траулеры Vilhelm Torsteinsson и Borkur взяли на вооружение модернизированные тралы «Атлантика-2600» от российской компании Fishering Service. Исландские рыбаки рассчитывают, что «Атлантика» позволит реализовать все возможности траулеров новой конструкции и обеспечат максимально эффективный промысел.

В этом году рыболовная компания Samherji hf., лидер в Исландии по вылову и финансовым показателям в рыболовном сезоне 2019–2020, выводит на промысел два новых наливных траулера Vilhelm Torsteinsson и Borkur. Эти судапостроены на верфи Karstensens в Польше. Их длина 88 метров, вместимость RSW-танков – более 3 тыс. тонн рыбы. Двигатели мощностью в 9,3 тыс. л. с. позволяют вести одиночный промысел с тралами любой конфигурации и размера.

«Это самые современные на сегодня рыболовные траулеры. При разработке проектов новых наливников у конструкторов стояла задача выйти на принципиально иной технологический уровень. Новая компоновка палубного оснащения, расположение RSW-танков и нестандартные обводы корпуса потребовали внести коррективы и в технологию добычи рыбы. Судовладельцы выбирали наиболее современные решения: от капитанского мостика и машинного отделения до палубного оснащения и жилых помещений. Конечно, и орудия лова для такого проекта должны обеспечивать максимальную эффективность промысла. Так что и требования к поставщикам были повышенными: трал должен гарантированно обеспечить вылов до 2000 тонн в сутки при минимальном расходе легкого топлива, максимальную надежность и оптимальное использование промыслового времени», – рассказал Fishnews директор Fishering Service Андрей Фёдоров.

Он отметил, что тралы таких размеров в мире производят четыре компании. Это российская Fishering Service, исландская Hampiðjan, фарерская Vónin и норвежская Egersund Trål. При этом под поставленные промысловые задачи подходит меньше десятка моделей, представленных на рынке.

«Наша компания первой в Европе начала разрабатывать и выпускать линейку тралов “Атлантика” сверхбольших размеров, с периметром от 2200 до 2800 метров. За без малого 10 лет использования все модели неоднократно показали свою эффективность на промысле сельди, путассу, минтая в Северной Атлантике и в Тихом океане. И сегодня мы остаемся «законодателем мод» в этом классе промыслового вооружения. Поэтому выбор «Атлантики» исландскими рыбаками не стал для нас полной неожиданностью. Мы уверены, что «Атлантика-2600» оправдает ожидания исландских рыбаков», – подчеркнул Андрей Фёдоров.

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На правах рекламы

  • Новейшие исландские траулеры Borkur и Vilhelm Torsteinsson взяли на вооружение модернизированные тралы «Атлантика-2600» от российской компании Fishering Service. Фото пресс-службы компании
  • Fishering Service первой в Европе начала разрабатывать и выпускать линейку тралов «Атлантика» сверхбольших размеров. Фото пресс-службы компании
  • Fishering Service первой в Европе начала разрабатывать и выпускать линейку тралов «Атлантика» сверхбольших размеров. Фото пресс-службы компании
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