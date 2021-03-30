Госдума рассмотрит поправки по пенсиям работников АПК

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий сохранение надбавки к страховой пенсии работникам сельского хозяйства, переехавшим в городскую местность.

Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях» опубликован в базе данных Госдумы. Сегодня для людей, проработавших не менее 30 лет в сельском хозяйстве, предусмотрено повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии в 25%. Однако такая надбавка установлена только на период проживания в сельской местности и теряется при переезде.

Согласно законопроекту, такой привязки не будет, сообщает корреспондент Fishnews. «Факт переезда на новое место жительство не должен уничижать огромный стаж работы в сельской местности с характерными для такой местности непростыми условиями труда», - говорится в пояснительной записке.

Напомним, что повышение выплаты распространяется только на определенный список работ, производств, профессий, должностей, специальностей. Этот перечень установлен правительством. В список входят и рыбоводы.

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