Рынок Эмиратов открыли для российской артемии

Согласованы ветеринарные сертификаты на экспорт рыбной муки и цист артемии из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ветсертификаты согласовали Россельхознадзор и Министерство изменения климата и окружающей среды ОАЭ, сообщили Fishnews в пресс-службе отечественного ветеринарного ведомства.

Электронные версии сертификатов размещены на официальном сайте Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что предприятия, заинтересованные в поставках своей продукции в ОАЭ, должны пройти обследование и быть внесены в реестр компаний, имеющих право на экспорт товаров (ИС «Цербер»).

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