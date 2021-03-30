Ученые обновили данные о треске и пикше Баренцева моря

НИС «Вильнюс» завершило тралово-акустическую съемку запасов трески и пикши в Баренцевом море. Во время рейса ученые взяли пробы для изучения загрязнения промысловых видов и среды их обитания.

Специалисты Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) завершили ежегодную тралово-акустическую съемку на борту научно-исследовательского судна «Вильнюс». Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, работы велись в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе РФ, а также в открытой части Баренцева моря.

Несмотря на сложные погодные условия в феврале-марте, ученые обнаружили скопления трески и пикши в районе, свободном от дрейфующего льда. Участники экспедиции выполнили три океанографических разреза, в том числе вековой разрез «Кольский меридиан».

Основу уловов составляла некрупная треска и пикша. Изредка в прибрежных районах ловилась крупная треска, готовая к нересту. Молодь атлантической сельди обнаруживалась практически на всей акватории исследований.

Во время рейса специалисты взяли пробы для изучения загрязнения промысловых гидробионтов и среды их обитания. Кроме того, ученые подняли автоматическую буйковую станцию, установленную в ноябре 2020 г., которая в течение четырех месяцев непрерывно фиксировала параметры среды обитания промысловых гидробионтов. Эти данные будут обработаны океанологами и использованы для составления прогнозов и уточнения данных о характере водообмена в Баренцевом море.

Материалы российской съемки и норвежских научных судов, проводивших исследования в западной части Баренцева моря, лягут в основу оценки запасов и определения уровня допустимого улова трески и пикши на 2022 г.

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