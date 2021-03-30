Коробки с семгой пытались ввезти «шиворот-навыворот»

В Приморье сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз партии атлантического лосося из Чили общим весом свыше 18 тонн. В ветеринарном сертификате были указаны ложные данные о стране происхождения и сроках выработки продукции.

Семгу досмотрели на складе временного хранения во Владивостоке. На внутренней стороне крышек коробок была нанесена маркировка, указывающая, что страной происхождения семги является Чили. А по данным ветеринарного сертификата производитель продукции – КНР.

«В сертификате и на маркировке на лицевой стороне коробок указана дата выработки рыбопродукции – 15 июля 2020 года, что также не совпадает с датами выработки, указанными на маркировке на внутренней стороне коробок, – 11 января 2020 года и 14 февраля 2020 года», – рассказали Fishnews в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Фактически 652 коробки были вскрыты и вывернуты наизнанку, после чего в них снова упакована рыба, отметили в ведомстве. При этом часть коробок с семгой получила значительные повреждения.

«Это не обеспечивает безопасность и неизменность органолептических показателей рыбопродукции в течение срока годности и является нарушением требований технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», – обратили внимание в управлении.

26 марта было принято решение о возврате партии семги в страну-экспортер.

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