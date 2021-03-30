Механизм топливных субсидий представили для обсуждения

Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства о правилах компенсации затрат на покупку топлива при промысле в удаленных районах. Такую поддержку планируется оказывать из федерального бюджета.

Проект постановления о топливных субсидиях для рыбаков опубликован на портале regulation.gov.ru. Документ предусматривает, что государство будет возмещать добывающим компаниям затраты на приобретение топлива при промысле в удаленных районах. Список таких мест лова и видов водных биоресурсов должен будет утвердить своим приказом Минсельхоз России, сообщает корреспондент Fishnews.

Предполагается, что предоставление топливных субсидий поможет рыбакам повысить рентабельность работы в удаленных районах, нивелировать риски на период налаживания коммерческих, в том числе внешнеторговых, отношений.

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