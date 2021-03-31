Камчатка проконтролирует здоровье прибывающих на путину

Обеспечить защиту от коронавируса при завозе людей на лососевую путину и при смене экипажей помогут тесты и обсервация, рассказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Если исходить из опыта прошлого года, то на лососевую путину прибудет порядка 12 тыс. человек. Еще примерно в 4-5 тысяч оценивается количество людей для смены экипажей, сообщает корреспондент Fishnews.

«Все приезжающие сюда работники обязаны проходить входной и выходной контроль», – подчеркнул глава минрыбхоза Камчатского края Андрей Здетоветский, отвечая на вопросы в прямом эфире.

Предусматривается два теста – на наличие заболевания и на антитела. Если у человека иммунитет, то его можно будет допустить к работе сразу. Если результаты обоих тестов отрицательны, то прибывающий отправляется на 14-дневную обсервацию. В течение 72-часов будет действительна и справка, с которой человек прибывает в регион, отметил министр.

Прохождение вакцинации – пока только рекомендация. «Вопрос об обязательном вакцинировании сегодня прорабатывается Роспотребнадзором применительно к вахтовым, сезонным работникам. В том числе под них подпадают категории экипажей судов и береговых предприятий. Но пока такой обязанности нет», – обрисовал ситуацию Андрей Здетоветский.

Он добавил, что компании рекомендуют жителям Камчатки, которые будут приниматься для работы на флот и береговые производства, также пройти вакцинацию. Это должно помочь обезопасить коллективы.

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