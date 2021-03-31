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Новый Vilhelm Thorsteinsson EA. Фото пресс-службы Fishering Service

Андрей Фёдоров: Крупнейшая исландская рыболовная компания выбрала для промысла российские тралы «Атлантика»

В этом году рыболовная компания Samherji hf., лидер в Исландии по вылову и финансовым показателям в рыболовном сезоне 2019–2020 гг., выводит на промысел два новых траулера – Vilhelm Torsteinsson и Borkur. Для современных наливников приобретены модернизированные тралы «Атлантика-2600» от российской компании Fishering Service.

Исландские рыбаки рассчитывают, что «Атлантика» позволит реализовать все возможности траулеров новой конструкции и обеспечит максимально эффективный промысел.

Наливные траулеры Vilhelm Torsteinsson и Borkur построены на верфи Karstensens в Польше. Их длина 88 метров, вместимость RSW-танков – более 3 тыс. тонн рыбы. Двигатели мощностью в 9,3 тыс. л. с. позволяют вести одиночный промысел с тралами любой конфигурации и размера.

«Это самые современные на сегодня рыболовные траулеры. При разработке проектов новых наливников у конструкторов стояла задача выйти на принципиально иной технологический уровень. Новая компоновка палубного оснащения, расположение RSW-танков и нестандартные обводы корпуса потребовали внести коррективы и в технологию добычи рыбы. Судовладельцы выбирали наиболее современные решения: от капитанского мостика и машинного отделения до палубного оснащения и жилых помещений. Конечно, и орудия лова для такого проекта должны обеспечивать максимальную эффективность промысла. Так что и требования к поставщикам были повышенными: трал должен гарантированно обеспечить вылов до 2000 тонн в сутки при минимальном расходе легкого топлива, максимальную надежность и оптимальное использование промыслового времени», – рассказал Fishnews директор Fishering Service Андрей Фёдоров.

Для траулеров нового класса требовались в том числе сверхбольшие тралы для одиночного промысла. В мире всего несколько компаний разрабатывают подобные орудия лова (с раскрытием по горизонту больше 200 метров). Будущие судовладельцы провели конкурс среди лидирующих поставщиков.

«Тралы таких размеров в мире производят четыре компании. Это российская Fishering Service, исландская Hampiðjan, фарерская Vónin и норвежская Egersund Trål. При этом под поставленные промысловые задачи подходит меньше десятка моделей, представленных на рынке.

Наша компания первой в Европе начала разрабатывать и выпускать линейку тралов «Атлантика» сверхбольших размеров, с периметром от 2200 до 2800 метров. За без малого 10 лет использования все модели неоднократно показали свою эффективность на промысле сельди, путассу, минтая в Северной Атлантике и в Тихом океане. И сегодня мы остаемся «законодателем мод» в этом классе промыслового вооружения. Поэтому выбор «Атлантики» исландскими рыбаками не стал для нас полной неожиданностью», – подчеркнул глава Fishering Service.

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Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

На правах рекламы

  • Новый Vilhelm Thorsteinsson EA. Фото пресс-службы Fishering Service
  • Новый Borkur NK. Фото пресс-службы Fishering Service
  • Huginn VE 5700 л. с. – многолетний лидер на промысле скумбрии в Исландии. Фото пресс-службы Fishering Service
  • Крупнейшая исландская рыболовная компания выбрала для промысла российские тралы «Атлантика». Фото пресс-службы Fishering Service
  • Крупнейшая исландская рыболовная компания выбрала для промысла российские тралы «Атлантика». Фото пресс-службы Fishering Service
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