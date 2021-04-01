Ретейлу ЕАЭС готовят правила работы с поставщиками

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) начала разработку Кодекса добросовестных практик для торговых сетей. В нем предполагается прописать базовые принципы сотрудничества поставщиков и ретейла.

Разработку и внедрение кодекса инициировал блок по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК, сообщили Fishnews в пресс-службе комиссии. Кодекс будет представлять собой свод рекомендуемых правил взаимодействия между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров.

По мнению члена коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, документ поможет обеспечить равноправные условия для производителей союза, будет способствовать решению вопросов потребительского спроса, свободы движения товаров и справедливой конкуренции.

«Нам необходимо сформировать единые, понятные правила делового оборота при взаимодействии с торговыми сетями для всех стран ЕАЭС», – отметил Арман Шаккалиев.

Аналогичная практика существует в Российской Федерации с 2012 г. и уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент саморегулирования, подчеркнули в пресс-службе. ЕЭК приглашает хозяйствующие субъекты пройти опрос для формирования взаимовыгодных правил, которые впоследствии войдут в кодекс.

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