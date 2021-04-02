Минтайщикам дадут прогноз на путину в Беринговом море

Специалисты Тихоокеанского и Камчатского филиалов ВНИРО составили путинный прогноз «Беринговоморский минтай 2021». Документ обещают в ближайшее время подготовить к печати и рассылке.

Прогноз представили на заседании биологической секции ученого совета ТИНРО. Ведущий научный сотрудник Елена Грицай отметила, что последние шесть лет отечественный вылов беринговоморского минтая составлял порядка 400 тыс. тонн. Суммарная добыча минтая в Беринговом море в этот период (в российской и американской зонах) – в среднем 1,7 млн. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

По данным института, последние два года среднегодовой улов крупнотоннажного флота на усилие находился на высоком уровне. Если ранее максимум вылова приходился на начало осени, то в последние семь лет самые высокие показатели у рыбаков с июня по август – в связи с более ранними миграциями в западную часть моря и обратно.

В 2020 г. вылов минтая в Беринговом море достиг 381,7 тыс. тонн, что составляет 97,9% от объема ОДУ. Ученые отметили, что промысловая обстановка в прошлом году, как и в 2019 г., была одной из самых благоприятных.

В ближайшие годы экстремально низкая ледовитость зим (как это наблюдалось в 2017-2019 гг.) маловероятна, считают специалисты. Предполагается, что «средизимняя» ледовитость в 2021 г. составит около 25-27%. На российской акватории ожидаются умеренно-теплые гидрологические условия, но значения положительных аномалий в течение осени будет ниже, чем в 2019-2020 г. Ожидается, что кормовая база в северо-западной части Берингова моря в 2021 г. будет на удовлетворительном уровне.

Общий допустимый улов минтая в Западно-Беринговоморской зоне на 2021 г. определен в 415 тыс. тонн, в Чукотской зоне – 5 тыс. тонн, в Карагинской подзоне – 22,5 тыс. тонн.

«Основу промысла минтая в этом году будут составлять поколения 2015-2016 г.р., распространенные в пелагиали, а также поколения 2013-2014 г.р., сосредоточенные на мелководном шельфе. В этом году, как и в последние несколько лет, массовое проникновение минтая в Наваринский район начнется в конце мая-начале июня, и, соответственно, ожидаются ранние обратные миграции», – прогнозируют в Тихоокеанском филиале.

По оценкам ученых, пополнение беринговоморского минтая, поколения 2018-2019 г.р., находится на уровне выше среднего.

Специализированный промысел минтая в Западно-Беринговоморской зоне на участке западнее 174° в.д. остается под запретом. Специалисты отмечают, что в последнее время наметилась тенденция роста численности западноберинговоморской популяции.

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