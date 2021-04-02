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В автомобиле обнаружили 46 контейнеров с икрой осетровых. Фото пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю

Груз черной икры попал в руки полиции

В селе Богородское Хабаровского края автоинспекторы перехватили 46 контейнеров с икрой осетровых рыб. Общий вес деликатеса, найденного в остановленной машине, составил 23 кг.

Водитель рассказал, что черную икру он приобрел у неустановленного лица и планировал оставить для собственного употребления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот «краснокнижных»).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, с подозреваемого взяли обязательство о явке, изъятые биоресурсы помещены на ответственное хранение, устанавливается сумма ущерба. Правоохранители разыскивают лиц, причастных к добыче и реализации деликатеса.

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Fishnews

  • В автомобиле обнаружили 46 контейнеров с икрой осетровых. Фото пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю
  • Общий вес деликатеса, найденного в остановленной машине, составил 23 кг. Фото пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю
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