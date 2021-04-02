США задумались об антикитайской «рыбной» коалиции

Министерство национальной безопасности Соединенных Штатов предложило создать международную коалицию против ННН-промысла Китая у берегов Южной Америки. Об этом пишет американское издание со ссылкой на документ разведки.

Огромные флотилии из сотен китайских судов незаконно ловят рыбу в территориальных водах южноамериканских стран, в том числе у Галапагосских островов. Эти данные приводит американский новостной портал Axios со ссылкой на документ управления разведки и аналитики – структуры Министерства национальной безопасности США.

Авторы документа уверены, что браконьерством у берегов Южной Америки Китай «наносит продолжительный экономический ущерб» рыбной отрасли США за счет «антиконкурентной тактики».

Американские разведчики «со средней степенью уверенности» предполагают, что КНР «продолжит эксплуататорскую практику рыболовства в южноамериканских водах, несмотря на недавние действия правительств и межправительственной организации по ограничению этой деятельности». Также «со средней степенью уверенности» авторы доклада прогнозируют, что страны Южной Америки будут приветствовать создание коалиции для принуждения Китая к соблюдению рыболовных стандартов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в 2019 г. американский аналитический Центр Стимсона (Stimson Center) опубликовал доклад, согласно которому на долю КНР приходится 60% мирового океанического промысла.

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