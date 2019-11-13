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Новый доклад исследовательского Центра Стимсона (Stimson Center) посвящен океаническому рыболовству. Фото с сайта организации

Исследователи США указали на «темные пятна» океанического рыболовства

Суда пяти стран ведут 90% океанического промысла на планете, отмечают американские эксперты. Они обращают внимание на угрозы развивающимся государствам, предоставляющим свои воды зарубежному флоту.

Новый доклад опубликовал исследовательский Центр Стимсона (Stimson Center). Документ посвящен главным океаническим флотам, их районам работы и связям с ННН-промыслом, сообщает корреспондент Fishnews. Эксперты утверждают, что нынешняя система океанического рыболовства является неустойчивой, а также дают рекомендации, как повысить ее прозрачность.

Согласно докладу, на пять стран приходится 90% мирового океанического промысла: в общей сложности 60% – на Китай и Тайвань, еще примерно по 10% – на Японию, Южную Корею и Испанию. Отмечается, что ситуация сильно изменилась за прошедшие десятилетия: до середины 1990-х доминировали СССР, Япония и Испания.

Авторы доклада обращают внимание, что объектами океанического промысла являются ценные виды рыб в акваториях стран, где госуправление и правоприменение ограничены: в Тихом океане, Восточной и Западной Африке. Конкретно речь идет о водах Кирибати, Сейшельских Островов и Гвинеи-Бисау – там зафиксировано самое большое число судов других государств.

Согласно докладу, более 2/3 судов крупнейших океанических флотов планеты занимаются добычей тунца. В документе говорится, что во многих случаях воды вокруг стран-лидеров океанического рыболовства находятся не в лучшем состоянии. Суда Китая, например, работают от Тихого океана до Восточной и Западной Африки, и даже Южной Америки, так как уловы «прибрежки» КНР падают.

Большинство судов, ведущих океанический промысел, имеют соответствующие разрешения. Однако многие занижают свои уловы, подчеркивают исследователи. По их данным, хотя эти суда работают в прибрежных водах других государств, они не выгружают там рыбу и не инвестируют в местную экономику. В результате сокращается число рабочих мест, в частности, в рыбопереработке и обслуживании флота. Такая структура отрасли является не чем иным, как эксплуатацией прибрежных стран, которые получают сиюминутные выгоды ценой долгосрочных потерь для собственного рыболовства, делают вывод авторы доклада.

Они обращают внимание на высокую активность китайского флота. Указано, что сейчас Пекин требует направлять от 60 до 65% океанических уловов на внутренний рынок и планирует ограничить число своих судов до 3 тыс. единиц к 2020 г., но при этом правительство КНР продолжает выделять «рыбные» субсидии.

Исследователи рекомендуют наращивать промысловые мощности прибрежных государств, повышать прозрачность океанического рыболовства. Также эксперты указывают на необходимость значительного улучшения системы управления промыслами.

Кроме того, в докладе предлагается отменить субсидии на модернизацию судов и закупки топлива, налоговые льготы и скидки, топливные субсидии. Еще одна инициатива в документе - увеличить полномочия региональных рыбохозяйственных организаций.

Работа основывается на данных Автоматической идентификационной системы о местонахождении судов и на более 50 интервью с чиновниками, неправительственными организациями и представителями частного сектора по всему миру. Также авторы доклада провели полевые исследования в Мозамбике и на Сейшелах.

Fishnews

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