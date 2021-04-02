Обеспечить безопасность Севморпути поможет НИС

Правительство выделило 7 млрд рублей на постройку головного гидрографического судна для Северного морского пути. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 г.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина. Строительство научно-исследовательского судна предусмотрено федеральным проектом «Северный морской путь».

НИС будет иметь ледовый класс Arc7. Такой класс предусматривает возможность самостоятельного плавания в арктических льдах толщиной до 1,4–1,7 м (в зависимости от времени года) или же в более сложных условиях в сопровождении ледокола.

Судно мощностью 8 МВт оснастят современным навигационным и гидрографическим оборудованием. Это позволит ему выполнять различные работы, необходимые для обеспечения безопасной навигации в акватории Севморпути.

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