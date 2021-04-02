Бизнес-омбудсмены обсудили расширение возможностей для марикультуры

Вопрос использования рыболовных участков для марикультуры подняли на площадке уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен Сахалинской области Андрей Коваленко выступил по теме расширения возможностей марикультуры на окружном совещании уполномоченных ДФО. Встречу проводил во Владивостоке федеральный омбудсмен Борис Титов.

Сегодня законодательство не позволяет пользователям рыболовных участков при необходимости заниматься на предоставленной акватории марикультурой. Снятие такого ограничения могло бы стать дополнительным драйвером для развития рыбного хозяйства, заявил Fishnews Андрей Коваленко. «Вопрос актуальный не только для Сахалинской области, но и для других прибрежных регионов Дальнего Востока», – отметил уполномоченный.

Власти Сахалинской области уже выступали с предложениями по изменениям законодательства. В условиях снижения подходов лососей в островном регионе это позволило бы более эффективно использовать акватории, считает Андрей Коваленко.

При этом областной уполномоченный подчеркнул, что аквакультурная деятельность должна осуществляться только с четкими научными обоснованиями.

Материалы по этому вопросу будут направлены Борису Титову для включения в доклад президенту РФ. Также, сообщил Андрей Коваленко, в совещании во Владивостоке участвовал замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков, в ведомстве также поддержали предложение по снятию ограничений.

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