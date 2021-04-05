Мальков выводят из-под санкций

Минэкономразвития предложило исключить мальков гибрида африканского клариевого сома из списка товаров, на которые распространяется эмбарго. Такое решение необходимо для реализации проекта в сфере аквакультуры, говорится в пояснительной записке.

Проект постановления правительства о внесении изменений в список продукции, на которую распространяются российские антисанкции, опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Напомним, что продовольственное эмбарго было введено в ответ на ограничения западных стран в отношении России. Ввоз определенных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия запрещен из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна, Великобритании. Список таких товаров определен постановлением правительства РФ от 7 августа 2014 г. № 778.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Министерство экономического развития предложило вывести из списка мальков гибрида африканского клариевого сома (Clarias gariepinus и Heterobranchus longifilis).

Такое исключение необходимо для реализации проекта в аквакультуре – рыбоводного комплекса в Хабаровском крае, сказано в сопроводительных материалах.

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