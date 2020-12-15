15 декабря 2020 года

Правительство продлило действие механизмов по эмбарго

Правительство внесло поправки в постановления по контрсанкциям: запрет на ввоз продовольственных товаров из ряда стран продолжит действовать до конца 2021 г.

Президент Владимир Путин в ноябре подписал указ о продлении продовольственного эмбарго на 2021 г. Теперь правительство отразило эти изменения в своих постановлениях о применении специальных экономических мер. Список сельхозпродукции, сырья и продовольствия, на которые распространяется запрет ввоза остался без изменений, сообщает корреспондент Fishnews. Санкции распространяются на ввоз товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Также продлено действие постановления, согласно которому санкционная продукция, ввезенная в Россию, подлежит уничтожению.

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