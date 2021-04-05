GEA Refrigeration Technologies: Холод в море под контролем

Активно обновляясь, рыбацкий флот поднял в России на новый уровень потребность в современных и проверенных судовых технологиях. Среди тех, кого хорошо знают и кому доверяют на отечественном промысловом флоте, – концерн GEA, известный морякам и рыбакам как Kühlautomat.

GEA является одним из крупнейших поставщиков оборудования и системных решений для разных отраслей. Концерн состоит из пяти подразделений, которые отвечают за различные направления и технологии. Его специалисты осуществляют проектирование и производство, управление проектами, сервис и обеспечение запчастями, обследование и аудит.

Подразделение GEA Refrigeration Technologies Marine – мировой эксперт в области промышленного холода прежде всего для рыболовецких и рефрижераторных судов. В основе систем охлаждения GEA – компрессоры, которые выпускают заводы концерна в Хертоген-Боше (Нидерланды) и Берлине (Германия). Проектирование, поставку и запуск холодильных систем курируют непосредственно команды специалистов концерна.

История работы с советским, а позже и российским рыболовным флотом была заложена в 1948 г. – со строительством верфи в городе Штральзунде на Балтийском море. Еще через два года в юго-восточной части Берлина появляется государственное предприятие VEB Kühlautomat по ремонту небольших холодильных систем. С развитием рыбного хозяйства в СССР наращивали масштабы работы и немецкие предприятия. С 1968 г. здесь начали производить винтовые компрессоры для промыслового, а затем и транспортного флота. С этого момента и до начала 90-х было оборудовано в общей сложности 1090 судов с холодильными системами Kühlautomat Berlin – это 8000 компрессоров.

В 1992 г. Kühlautomat выкупила голландская компания Grasso, которая, в свою очередь, была приобретена GEA Group. С 1996 г. модернизировано уже свыше 60 траулеров для заказчиков в Мурманске, Калининграде, Архангельске, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Находке, Преображении и Петропавловске-Камчатском.

Судовыми холодильными установками Kühlautomat Berlin оснащались такие известные серии рыболовных судов, как «Суператлантик» (типа «Прометей»), «Атлантик-488» («Моонзунд») и БАТМ-1288 («Пулковский меридиан»). Настоящим прорывом стала модернизация холодильной системы на супертраулере Мурманского тралового флота «Василий Лозовский» в 1999 г.

Богатая история в области создания морских систем охлаждения и заморозки со времен Kühlautomat Berlin и успешный опыт современных проектов модернизации судов позволили концерну GEA присоединиться к программе строительства нового рыболовного флота в России.

В 2018 г. концерн GEA поставил холодильную систему на краболов-процессор «Зенит», строившийся на турецкой верфи «Терсан» для ЗАО «Арктиксервис» (входит в состав Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, СЗРК). Передовое даже по мировым меркам судно в 2020 г. прибыло в Мурманск и приступило к промыслу на Северном бассейне.

В начале 2018 г. по приглашению компании «Океанрыбфлот» специалисты GEA отправились в Петропавловск-Камчатский, чтобы обсудить решения по холодильной системе для нового 105-метрового пелагического траулера «Георгий Мещеряков», строящегося в Турции. В декабре того же года GEA и судоверфь «Терсан» подписали контракт на поставку.

Подробности реализации этих проектов специалисты GEA Refrigeration Technologies Marine рассказали в статье для Fishnews.

Быть ближе к рыбакам-дальневосточникам концерну позволяет филиал во Владивостоке, которые многие годы возглавляет Роман Журавлев. В 2021 г. в столице ДФО компания намерена открыть и сервисный центр по техническому обслуживанию холодильных систем в Приморском крае, на Камчатке и Сахалине.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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