Выбросы сельди на Сахалине прокомментировала наука

Обсуждаемые в СМИ выбросы сахалинской сельди на берег являются обычным явлением после нереста, заявили в Тихоокеанском филиале ВНИРО. В последние годы специалисты отмечают рост запасов сахалино-хоккайдской популяции.

Специалисты Тихоокеанского и Сахалинского филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели учетные съемки у берегов юго-западного Сахалина. Результаты показывают, что с середины 2010-х гг. практически повсеместно наблюдается рост запасов сельди. Тенденция характерна для залива Терпения, Южных Курил, а также для декастринской сельди, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

В 2020 г. икорная водолазная съемка позволила рассчитать запас сахалино-хоккайдской сельди в объеме 35,5 тыс. тонн, что заметно больше оценок 2018 г. Предполагается, что без ущерба для популяции в 2022 г. можно добыть 6 тыс. тонн.

Тем не менее, ситуация с выбросами сельди, обсуждаемая в СМИ, является обычным явлением для посленерестовой рыбы, подчеркнули в филиале. «В отличие от тихоокеанских лососей, далеко не вся сельдь гибнет после нереста, в выбросах могут быть и особи с икрой, это в большей степени связано с ее скученностью. В малых масштабах это может происходить даже при низкой численности сельди», - рассказали ученые.

Специалисты напомнили, что промысел сахалино-хоккайдской сельди в нагульный период традиционно ведется кошельковыми неводами с ячеей не менее 20 мм. Такое вооружение, а также раздельная локализация половозрелых и неполовозрелых особей практически полностью исключают воздействие промысла на младшие возрастные группы.

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