Как рождаются новости

Ровно 15 лет назад был дан отсчет истории сайта Fishnews. Ежедневно писать о новостях рыбной отрасли – непростая, но интересная задача.

«Сайт появился на базе отраслевой газеты «Рыбак Приморья». Как раз шло активное развитие интернет-ресурсов, и было решено задействовать новые возможности для освещения событий в рыбном хозяйстве. Мне поручили заниматься этим проектом», – вспоминает Наталья Сычева, на тот момент корреспондент «Рыбака Приморья», а теперь – главный редактор газеты «Fishnews Дайджест».

Журналисты тщательно, буквально по крупицам собирали информационную базу для нового сайта, контакты людей, к которым можно обращаться для оперативного освещения событий. «Рыбак Приморья» – газета, уважаемая профессионалами рыбной отрасли в крае, – стала прекрасной основой для дальнейшего развития. Но стояла задача расширить географию – писать о новостях рыбохозяйственного комплекса разных регионов России и других стран.

«7 апреля 2006 года, когда был дан отсчет истории сайта, как раз писали о визите министра сельского хозяйства РФ: Алексей Гордеев проводил мероприятия по вопросам отрасли во Владивостоке», – рассказала Наталья Сычева. Квоты, прибрежное рыболовство, сохранение биоресурсов – эта повестка остается актуальной и сейчас, 15 лет спустя.

«Мы продолжаем традиции, которые заложили наши коллеги: оперативно сообщать обо всем, что значимо и интересно для отрасли. Конечно, возможности получения информации существенно расширились. Дизайн сайта несколько раз менялся. Но главный принцип прежний – проверенные данные в удобной форме», – отметила главный редактор интернет-портала Fishnews Маргарита Крючкова.

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