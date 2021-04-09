Рыбоводы присматриваются к новым целям

По итогам 2020 г. Ассоциация «Росрыбхоз» обеспечила более 70% от общего объема производства продукции аквакультуры в России. На счету предприятий – членов отраслевого объединения 204,3 тыс. тонн товарной рыбы и 26,4 тыс. тонн посадочного материала.

По данным отраслевой статистики, в 2020 г. производство продукции товарной аквакультуры с учетом рыбопосадочного материала в целом по стране составило 328,6 тыс. тонн. На долю предприятий, входящих в Ассоциацию «Росрыбхоз», пришлось 230,7 тыс. тонн или 70,2% от этого объема – такие цифры были озвучены на общем собрании членов ассоциации, которое 8 апреля прошло в подмосковном Голицыне.

Как сообщает корреспондент Fishnews, рыбоводные хозяйства отчитались о производстве 204,3 тыс. тонн товарной рыбы и других гидробионтов и 26,4 тыс. тонн рыбопосадочного материала. Это на 15,5% выше уровня 2019 г. Причем таких результатов предприятия добились в условиях пандемии, падения экономической активности и сокращения доходов населения.

Заслуги участников отраслевого объединения отметил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. «Аквакультура показала за прошлый год великолепный рост, выше всяких похвал, – заявил он, подчеркнув, что Росрыбхоз внес ключевой вклад в этот успех. – Ни одна отрасль, наверное, не показала такого хорошего роста. И за десять лет опять-таки двукратный рост – это тоже значимая цифра».

По информации ассоциации, в 2020 г. наиболее массовым объектом отечественной аквакультуры по-прежнему остались карповые виды рыб – 139,4 тыс. тонн, хотя их стремительно догоняли лососевые – 116,3 тыс. тонн. В структуре производства прудовые хозяйства занимают 28,8%, индустриальная аквакультура захватила уже почти половину – 49,4%, еще 21,8% приходится на пастбищное рыбоводство. Причем специалисты отмечают резервы для дальнейшего роста у всех направлений.

На собрании члены правления Росрыбхоза обратили внимание на фактическое выполнение отраслевого индикатора, предусматривавшего достижение в 2022 г. объема производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала на уровне 330 тыс. тонн. По оценке ассоциации, существует реальная возможность довести производство товарной аквакультуры по итогам 2022 г. до 449 тыс. тонн.

Такой прогноз с энтузиазмом был воспринят регулятором. «449 тыс. тонн в 2022 году – замечательная планка, это 36% прироста», - быстро подсчитал Василий Соколов. По его словам, Росрыболовство рассматривало перспективу «немножко более пессимистично», но будет делать все возможное, чтобы надежды рыбоводов оправдались.

Замглавы ведомства также указал, что тенденции в товарном рыбоводстве, о которых говорили еще несколько лет назад, начали сбываться. «Очень активно идет прирост индустриальной аквакультуры, в том числе именно членами ассоциации. Это не может не радовать, потому что серьезное импортозамещение, которое мы наблюдаем, происходит именно благодаря организациям Росрыбхоза», – подчеркнул представитель Росрыболовства.

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