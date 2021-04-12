Япония и Россия усилят исследования лососей

Представители России и Японии обсудили реализацию соглашения по сохранению анадромных рыб в северо-западной части Тихого океана. Составлена программа научно-технического сотрудничества на предстоящий год.

Итоги сотрудничества России и Японии в 2020 г. и планы на 2021 г. рассмотрели на 37-й сессии российско-японской смешанной комиссии по рыбному хозяйству и в ходе межправительственных консультаций по промыслу лососей судами Японии в исключительной экономзоне РФ в 2021 г.

Стороны обсудили реализацию межправительственного соглашения в области рыбного хозяйства от 12 мая 1985 г. «Участники переговоров высоко оценили результаты совместной работы в рамках научно-технического сотрудничества в 2020 году, отметив, что, несмотря на пандемию, программа была выполнена в полном объеме», – рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В рамках 37-й сессии Россия и Япония обменялись информацией о состоянии запасов тихоокеанских лососей, составили программу научно-технического сотрудничества на 2022 г. и договорились расширять работу в части проводимых тихоокеанских исследований. Стороны выразили готовность обсудить дальнейшее изучение миграции тихоокеанских лососей и рассмотреть предоставленные Японией данные по происхождению горбуши.

38-ю сессию российско-японской смешанной комиссии по рыбному хозяйству и межправительственные консультации по промыслу лососей судами Японии в ИЭЗ РФ решено провести в следующем году в Токио.

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