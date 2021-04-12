Марокканские квоты распределят по пользователям

Отечественным компаниям предлагают квоты пелагических видов в атлантической рыболовной зоне Королевства Марокко. Росрыболовство будет принимать заявки с 26 апреля по 18 мая включительно.

Соответствующий приказ федерального агентства размещен на его сайте. Заявиться можно будет на доли квот вылова сардины, сардинеллы, скумбрии, ставриды, анчоуса, сообщает корреспондент Fishnews.

Лимиты предоставляются России в рамках межправительственного соглашения о сотрудничестве в области морского рыболовства, подписанного осенью 2020 г.

Напомним, общая ежегодная квота составит 140 тыс. тонн. Состав уловов в первый год действия соглашения следующий: сардина, сардинелла – 23%, скумбрия, ставрида, анчоус – 75%, прилов – 2%.

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