Будущие тралмастера состязаются во Владивостоке

В Приморье проходят соревнования чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по специальностям, связанным с рыбной отраслью. Состязания во Владивостоке посетил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Нынешние соревнования – отборочные в преддверии финала IX национального чемпионата, который состоится в июле в Уфе. Подобные мероприятия проходят сейчас в 30 регионах России по 216 компетенциям.

В Хасанском районе Приморского края проводятся соревнования в компетенциях «Обработка водных биоресурсов» и «Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы», а во Владивостокском морском рыбопромышленном колледже (ВМРК) - «Прибрежное рыболовство». Кроме того, с 20 апреля предполагается открыть соревновательную площадку по компетенции «Спасательные работы» на базе Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа.

Илья Шестаков посетил соревнования в ВМРК, куда съехались студенты из различных «рыбных» регионов, сообщает корреспондент Fishnews.

Программа состязаний в компетенции «Прибрежное рыболовство» предполагает четыре модуля. На первом этапе пятеро конкурсантов создают компьютерную модель трала. В скором будущем в колледже намерены разработать свою программу 3D- моделирования орудий лова. По словам представителей колледжа, проект софта почти готов.

Второй модуль соревнований предполагает изготовление моделей тралов по своим чертежам. Участники сами раскраивают дель, сшивают и оснащают.

Третий модуль – состязания в ремонте порывов. Эксперт рвет сетное полотно, имитируя повреждение орудий лова во время промысла. За ограниченное время конкурсант должен суметь зачистить ячейки и сделать вставку взамен вырванной дели.

Наконец, четвертый модуль проводится на макете рабочей палубы среднетоннажного промыслового судна (масштаб 1 к 3). Работая в команде, конкурсанты демонстрируют настройку и эксплуатацию созданной ими модели трала в море. Они имитируют постановку трала, траление, выборку. Таким образом ребят готовят к работе тралмастера на промысле или на предприятии по изготовлению орудий лова.

По словам преподавателя колледжа Николая Мелешко, после обучения выпускники со специализацией тралмастера не имеют проблем с трудоустройством. «Расходятся у работодателей, как горячие пирожки», – отметил он.

«Мне очень нравится, что ребята приехали из разных регионов, чтобы продемонстрировать навыки, которые они приобрели в наших учебных заведениях. Это здорово, потому что в дальнейшем они пойдут работать в наши рыбопромысловые компании», – прокомментировал Илья Шестаков.



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