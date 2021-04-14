Для крымского рыболовства подготовят ограничения

В Республике Крым и Севастополе резко увеличилось количество предприятий, рыбачащих пассивными орудиями добычи. Росрыболовство отмечает угрозу запасам Черного моря, предполагается принять меры по снижению промнагрузки.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел совещание по вопросам промысла в Азово-Черноморском бассейне. В обсуждении приняли участие представители отраслевых организаций Республики Крым и Севастополя.

«Количество предприятий, осуществляющих рыболовство пассивными орудиями лова в этом регионе, стремительно растет. Если в 2015 году их было всего 26, то в 2020 году насчитывалось уже 215. Причем большинство из них – предприятия малых форм собственности, являющиеся социально значимыми для Крыма и Севастополя», - рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Илья Шестаков отметил: в последние годы из-за кратного увеличения числа предприятий, рыбачащих пассивными орудиями лова, водные биоресурсы Черного моря эксплуатируются в «пограничном» режиме.

«Необходимо уже сейчас предпринимать определенные шаги, направленные на регулирование промысла. Важно не допустить бесконтрольного лова, что может привести к тому, что все рыбаки останутся без ресурса, который сейчас выделяется для данного вида рыболовства», – заявил глава ведомства.

Он добавил, что «отдельные меры по регулированию промысла водных биоресурсов Черного моря в Крыму и Севастополе» позволят снизить нагрузку на запасы.

Глава ведомства предложил обсудить принципы взаимодействия компаний, работающих тралами и пассивными орудиями, на ближайшем заседании Азово-Черноморского научно-промыслового совета. Также Илья Шестаков поручил подготовить предложения по упорядочиванию постановки пассивных орудий добычи.

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