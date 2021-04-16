Волге улучшат водообмен

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения госпрограммы по воспроизводству и использованию природных ресурсов. Предусматривается большая работа по оздоровлению реки Волги, сохранению других водных объектов, отметили в Минприроды.

Значения показателей и описание ожидаемых результатов приведены в соответствие с действующими паспортами федеральных проектов «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» и законом о бюджете, рассказали Fishnews в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

«Нам предстоит большая работа по расчистке русел рек в ближайшие годы. В документе поставлена задача к 2024 году расчистить больше 550 км. Отмечу, что в 2021 году этот показатель составит всего 192 км, то есть за три года нужно привести в порядок больше 366 км русел. Кроме того, продолжится проект по оздоровлению Волги. В низовьях реки к 2024 году должны быть построены 89 сооружений для улучшения водообмена. К концу прошлого года их построено уже 12», - привел цифры глава Минприроды Александр Козлов.

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