ВТО намерена решить вопрос «рыбных» субсидий к июлю

Гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила о значительном прогрессе в борьбе с чрезмерными субсидиями в мировом рыболовстве. Она поставила задачу достичь соответствующего соглашения к июлю.

Глава ВТО сделала заявление перед очередным раундом работы переговорной группы, сообщили Fishnews в пресс-службе Всемирной торговой организации.

«Завершение этих переговоров является главным приоритетом не только для рыболовства, но и для системы ВТО. Мы просто не можем позволить себе потерпеть здесь неудачу», – сказала Нгози Оконджо-Ивеала.

Подразумевается, что запрет избыточных субсидий позволит сократить переловы в Мировом океане. Между тем некоторые страны добиваются для себя особых условий, позволяющих в той или иной форме оказывать финансовую помощь своим рыбакам.

Так, по данным газеты The Hindu Business Line, в Индии рассчитывают сохранить возможность поддержки рыбаков-кустарей республики.

Издание приводит цифры: соглашение по субсидиям в рыболовстве может привести к сокращению такой поддержки по всему миру на сумму от 14 до 20,5 млрд долларов.

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