Черную икру не довезли до столичных покупателей

В Москве при осмотре микроавтобуса правоохранители обнаружили 320 кг икры осетровых. Документы, подтверждающие легальность происхождения ценного груза, отсутствовали.

Икру изъяли в результате оперативно-разыскных мероприятий в районе Ставропольской улицы, сообщили Fishnews в пресс-службе Московско-Окского теруправления Росрыболовства. Предположительно, деликатес добыт браконьерским способом и поставлялся с Дальнего Востока.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении причастного гражданина – по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот «краснокнижных» водных биоресурсов).

По данным теруправления, с начала года в Московском регионе изъято 1695 кг икры осетровых без документов.

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