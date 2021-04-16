Камчатке дали инструкцию по защите путины от COVID-19

В Камчатском крае установили правила по профилактике коронавируса для рыбохозяйственных организаций, привлекающих сезонных работников на путину.

В новой редакции изложено постановление губернатора региона от 10 апреля 2020 г. № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края».

Документ устанавливает ряд обязательств для руководителей рыбохозяйственных организаций, привлекающих на сезонную (вахтовую), временную работу трудовые ресурсы из других субъектов РФ и зарубежья. Вахтовиков нужно встречать, доставлять в места обсервации, обеспечивать им изоляцию на 14 суток. При этом работники, получившие отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус не ранее чем за три дня до прибытия на Камчатку, смогут приступить к труду сразу, без изоляции.

Судовладельцы при смене экипажа тоже будут допускать на борт без предварительной обсервации людей с отрицательным результатом теста.

Кадры, привлекаемые для работы в Тигильский, Олюторский, Карагинский, Пенжинский муниципальные районы и Алеутский муниципальный округ надо будет изолировать в обсерваторах до проведения тестирования.

Руководителям рыбохозяйственных организаций, привлекающих сезонных работников на основные путины 2021 г., также рекомендуют использовать согласованный порядок проведения мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.

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