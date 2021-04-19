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Персональные стипендии получат студенты технических специальностей, востребованных на рыбопромысловом флоте. Фото пресс-службы РРПК

Морские курсанты получат стипендии от РРПК

Русская рыбопромышленная компания и Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского во Владивостоке подписали соглашение по развитию стипендиальной программы для студентов МГУ.

РРПК будет выплачивать персональные стипендии студентам технических специальностей, востребованных на рыбопромысловом флоте. Это «Эксплуатация транспортного оборудования», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация судового оборудования и средств автоматики».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Русской рыбопромышленной компании, кандидаты будут определятся по результатам конкурсного отбора. Один из критериев - успеваемость по профессиональным дисциплинам. Стипендия может быть назначена студентам МГУ начиная со второго курса, по результатам сессий первого и второго семестров.

Взаимодействие РРПК и университета не ограничивается учреждением стипендий для будущих специалистов. Для студентов, обучающихся по направлениям, смежным с деятельностью компании, организуется прохождение практики.

«Сотрудничество с университетом важно для компании, особенно в такой значимой сфере, как поддержка и профориентация студентов. От их знаний и нацеленности на развитие в профессии зависит будущее нашей отрасли, - подчеркнул генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Виктор Литвиненко. - Наша компания готова предоставить лучшим студентам не только базу для прохождения практики, но и рабочие места в будущем. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, поэтому делаем ставку на молодых высококвалифицированных специалистов, которые в будущем смогут пополнить экипажи наших новых супертраулеров».

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Fishnews

  • Персональные стипендии получат студенты технических специальностей, востребованных на рыбопромысловом флоте. Фото пресс-службы РРПК
  • Соглашение подписали ректор Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского Денис БУРОВ и генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Виктор ЛИТВИНЕНКО. Фото пресс-службы РРПК
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