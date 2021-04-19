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Рыбацкое судно ведет промысел в южной части Тихого океана. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Наука обращает внимание на ресурсы Южной Пацифики

Для российского рыболовства южная часть Тихого океана (ЮТО) представляет интерес как район добычи ставриды, возможного промысла тунцов, кальмаров, а также рыб подводных гор и возвышенностей, отмечают специалисты Атлантического филиала ВНИРО.

Основным объектом российского лова в открытых водах ЮТО является перуанская ставрида, рассказали Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО. Этот промысел регулирует Международная региональная организация по управлению рыболовством в южной части Тихого океана (SPRFMO). Лимит, выделенный нашей стране на 2021 г., - 25,7 тыс. тонн.

«В настоящее время Россия имеет возможность увеличения вылова ставриды в пределах частично выбираемой квоты», - подчеркнули в филиале.

Авторы обзора отметили, что сокращение экспедиционных исследований России в ЮТО за последние 10 лет не позволяет достоверно оценить состояние ресурсов отдельных потенциально значимых промысловых видов. Поэтому оценки частично имеют экспертный характер и основаны на открытых источниках информации и ретроспективных материалах АтлантНИРО.

Так, по экспертным оценкам, за пределами исключительных экономических зон Перу и Чили для промысла может быть доступно 16 тыс. тонн скумбрии. Ее облов возможен совместно со ставридой.

Также ученые обратили внимание на запасы кальмара-дозидикуса в районе регулирования SPRFMO за пределами вод Эквадора, Перу и северной части Чили. Это один из важнейших объектов промысла для флотилий азиатских судов-светоловов.

«Кальмар-дозидикус относится к перспективным объектам российского рыболовства. При организации промысла этого кальмара, особенно при освоении лова вертикальными ярусами на свет, объем возможного изъятия российским флотом можно оценить величиной 20-30 тыс. тонн», - считают в АтлантНИРО.

Организация промысла тунцов в ЮТО, по мнению специалистов, возможна при наличии специализированного флота и соблюдении мер регулирования в соответствии с конвенционными правилами.

«Объектами лова могут быть тунцы из группы «тропические тунцы и сопутствующие виды». Возможна добыча мелких видов тунцов. В зависимости от района промысла объемы вылова, конкретные условия и требования по регулированию могут значительно отличаться», - отметили в филиале.

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