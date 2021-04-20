Рыбному хозяйству Карелии и Поморья пообещали кластерный подход

В Карелии и Архангельской области должны быть подготовлены программы рыбохозяйственных кластеров - это предусмотрено дорожной картой по развитию Арктической зоны.

Подготовка программ рыбохозяйственных кластеров в Республике Карелия и Архангельской области включена в план мероприятий, утвержденный правительством РФ для развития Арктики, сообщает корреспондент Fishnews.

Федеральные ведомства и правительства Карелии и Поморья должны подготовить программы развития таких отраслевых кластеров. Задача поставлена Минвостокразвития, Минсельхозу, Росрыболовству. Доклад в правительстве РФ ждут в октябре-декабре 2021 г. Программы должны быть рассчитаны до 2035 г.

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