Для развития Арктики утвердили дорожную карту

Правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны и Основ госполитики в Арктике. В документ вошли мероприятия, в частности, для привлечения новых инвесторов и стимулирования промпроизводства.

Дорожную карту утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Всего план содержит 268 мероприятий. Основная часть будет выполнена в 2021–2022 годах. Отдельные, например, связанные с обновлением ледокольного флота и развитием научно-исследовательской базы, рассчитаны на более отдаленную перспективу», - рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Документ предусматривает стимуляцию экономического роста макрорегиона. Планируется, в частности, нарастить поддержку инвестпроектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства, предоставлять дополнительные социальные гарантии тем, кто переезжает работать в Заполярье, поощрять традиционные промыслы коренных малочисленных народов. Отдельные мероприятия посвящены раскрытию ресурсного потенциала Арктической зоны.

В плане также представлены перспективные проекты в региональном разрезе. В их числе – расширение морских портов Певек и Сабетта.

План мероприятий принят в продолжение Стратегии развития Арктической зоны до 2035 г., а также Основ государственной политики в Арктике, утвержденных президентом Владимиром Путиным в 2020 г. Реализация этих документов позволит повысить качество жизни северян, увеличит вклад макрорегиона в российскую экономику и обеспечит его устойчивое развитие, отметили в правительстве.

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