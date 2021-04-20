Пути рыбы к потребителю помогут проложить на Seafood Expo Russia

С 6 по 8 июля в Санкт-Петербурге пройдет крупнейшее событие российской рыбной отрасли – Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia. Одним из важных направлений выставки станет сектор «Логистика».

По данным Росстата, отечественный вылов в 2020 г. увеличился на 1,2% и составил почти 5 млн тонн. Но при этом объемы потребления рыбы и морепродуктов в России снижаются. В прошлом году свой вклад в сложившуюся ситуацию внесла и пандемия. Поэтому сегодня одна из первостепенных задач - повышение популярности рыбной продукции среди населения, отмечает компания Expo Solutions Group - оператор Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

«Прибыль рыбодобывающих компаний напрямую зависит от условий хранения их продукции, а также от времени, затраченного на перевозку. Из-за сложностей, которые преследуют рыбу на всем пути от места вылова до прилавка, рыбаки терпят убытки, которые влияют на конечную стоимость продукции. Именно поэтому крупнейшим рыбодобывающим компаниям очень важно найти надежного партнера в области логистических услуг», - подчеркнули в ESG.

Крупные торговые сети говорят о важности правильной транспортировки рыбной продукции, поскольку именно от этого зависит, в каком виде товар поступит в магазины. Рыба и морепродукты ненадлежащего качества не дойдут до конечного потребителя. Доставить сырье и переработанную продукцию в наилучшем виде – важная и трудная задача. Предприятиям, занимающимся перевозками, необходимо учитывать все тенденции и новейшие разработки, связанные с производством оборудования для хранения и транспортировки, отметили в Expo Solutions Group.

Одним из важных направлений Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) станет логистика, сообщили Fishnews в пресс-службе ESG. Без компаний, представляющих логистические услуги, экспозиция была бы неполноценной, ведь именно они - то самое звено, которое связывает рыбаков и потребителей, подчеркнули организаторы.

По их словам, раздел «Логистика» всегда был очень популярным, а в нынешнем году спрос на эти услуги возрастет. Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia уже заручились поддержкой крупнейшего промышленно-продовольственного кластера «Максимиха», а также Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава (АСОРПС).

Традиционные участники сектора - терминал «Сероглазка», «Дальрефтранс», Дальневосточный логистический центр, «ВладРефТранс», Seatrade Baltic. Впервые свои услуги представят «Меридиан Сервис» и «Скиф-Логистик».

Оргкомитет приглашает логистические компании принять участие и представить свои услуги на крупнейшем мероприятии рыбной отрасли России. Регистрация и подробности - на официальном сайте выставки.

Кроме того, на Seafood Expo Russia традиционно будут представлены рыбодобывающие и перерабатывающие компании, предприятия аквакультуры и марикультуры, разработчики оборудования для переработки, промысла, оснащения флота, судостроительные и судоремонтные организации, производители кормов и добавок, а также компании, предлагающие решения по упаковке.

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