Рыболовству обеспечат береговую полосу

Депутаты поддержали во втором чтении законопроект об использовании лесов для рыболовства. Договор аренды лесного участка в этом случае будет заключаться без торгов.

На заседании 20 апреля Госдума приняла во втором чтении проект поправок по использованию леса в целях рыболовства. При этом по сравнению с первоначальной редакцией название законопроекта изменилось. Теперь документ называется «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации».

«Ко второму чтению законопроект был доработан с учетом замечаний нашего комитета, комитета Госдумы по аграрным вопросам - как соисполнителя по данному законопроекту, а также администрации президента РФ и правового управления Государственной Думы», - доложил член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Евгений Марков.

Уточнено, что устанавливаются особенности использования лесов именно для осуществления рыболовства, а не рыбного хозяйства, как было ранее, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается, что использование лесов для рыболовства осуществляется с предоставлением или без предоставления лесного участка, установлением или без установления сервитута, публичного сервитута. Договор аренды будет заключаться без торгов с лицом, которому предоставлено право на промысел.

При использовании лесов для осуществления рыболовства допускается возведение на лесных участках некапитальных строений, сооружений, необходимых для рыболовства. Появилась во втором чтении формулировка о том, что участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются для целей рыболовства на территориях, примыкающих к береговой линии водного объекта или его части, отнесенных к рыболовному участку.

«Мы уточнили положения законопроекта, предусмотрев соотнесение расположения предоставляемых в аренду лесных участков с местами расположения соответствующих рыболовных участков», - прокомментировал Евгений Марков.

Он также обратил внимание, что возводить можно будет только некапитальные строения и сооружения для рыболовства, рубка запрещена. «А пользование такими лесными участками будет платным, что делает невыгодным взятие в аренду лесных участков большой площади», - добавил депутат.

Поправки не распространяются на любительское рыболовство.

Рассмотреть законопроект в третьем чтении планируется 22 апреля.

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